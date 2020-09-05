Российский разгонный блок могут вернуть с космодрома Куру во Французской Гвиане на ремонт

Решение на это счет будет принято по результатам заключения рабочей группы «Роскосмоса» — сказал агентству «РИА Новости» представитель госкорпорации. Ранее в Россию отправили неисправный клапан «Фрегата», который стал причиной утечки токсичного топлива.

На фоне пандемии, а также проблем с разгонным блоком, запуск «Союза» со спутником Объединенных Арабских Эмиратов, изначально запланированный на 6 марта, был отложен.

