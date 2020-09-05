Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии создает фоны помощи пострадавшим от протестов

По словам Валерия Цепкало, такие фонды уже есть в Польше и Украине, идет регистрация в Латвии, Эстонии и Великобритании. В своем YouTube-канале Цепкало добавил, что также работает над сбором «свидетельств преступлений» белорусских властей. Его команда намерена собрать все в одно или несколько дел против Александра Лукашенко, чтобы главу государства можно было судить за рубежом.

При этом сам Цепкало был вынужден еще до выборов покинуть Белоруссию из-за уголовного преследования на родине.