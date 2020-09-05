Россиянину Егору Крючкову в США предъявили обвинение в участии в сговоре с целю совершить кибератаку

Согласно заключению, которые опубликовано на сайте американского министерства юстиции, он пытался завербовать сотрудника компании в штате Невада, чтобы тот внедрил вредоносную программу в ее компьютерную сеть. О какой фирме идет речь не уточняется. Ранее основатель Tesla Илон Маск утверждал, что мишенью злоумышленников была именно фабрика производителя электромобилей.

Об аресте Крючкова стало известно на прошлой неделе. В российском посольстве в США пообещали оказать ему консульское и правовое содействие.