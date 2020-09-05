В Сыктывкаре неизвестные ночью напали на журналиста и оппозиционного кандидата в депутаты Виктора Кокарева

Ранее он освещал протесты вокруг строительства мусорного полигона в Шиесе.

Корреспондент сетевого издания «Новая Республика» Виктор Кокарев, который теперь планирует участвовать в выборах в госсовет Коми от КПРФ, снимал сюжет о том, как представитель одной из конкурирующих партий, он говорит о «Родине», обклеивал фонарные столбы листовками с агитацией. Как сообщил Кокарев «Эху», после вопроса о том, знает ли расклейщик, что это нарушение, был получен отрицательный ответ и обещание позвонить неким «старшим», которые должны приехать и «решить все вопросы». В какой-то момент, по словам сыктывкарского журналиста, появились трое неизвестных и без каких-то дополнительных слов целенаправленно стали распылять газ прямо ему в лицо из перцовых балончиков.

Как утверждает Кокарев, он с сильным болевым синдромом обратился в травмпункт, где диагностировали химический ожог уха первой степени. Также он написал и заявление в полицию. Накануне о расклейке в Сыктывкаре агитационных плакатов людьми в масках сообщали другие активисты Шиеса. По информации издания «Медуза», выдвижение «Родины» в республике курируют структуры, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным. В партии это отрицают.

В Коми одновременно с выборами в региональный парламент 13 сентября пройдут и выборы главы республики.