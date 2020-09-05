В белорусской IT-компании PandaDoc сообщили об аресте четырех сотрудников компании, по обвинению в хищении средств

Ее основатель Микита Микадо ранее предлагал помощь уволившимся силовикам.

Среди арестованных на два месяца – сразу три топ-менеджера PandaDoc: главный бухгалтер и два директора. Они проходят по статье о хищении путем злоупотребления полномочиями. Как сообщают в компании, следствие утверждает, что арестованные сотрудники присвоили себе чуть более 40 тысяч долларов.

В PandaDoc убеждены, что дело появилось из-за позиции по протестам ее основателя Микиты Микадо, и утверждают, что все обвинения не обоснованы, а деятельность компании велась в соответствии со всеми нормами. Теперь компания просит прекратить уголовное дело и освободить арестованных, в противном случае угрожая закрыть PandaDoc. К слову, ранее она уже решила перевести большую часть своих белорусских сотрудников в другую страну.

На днях в минском офисе PandaDoc проходили обыски.