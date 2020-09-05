В России вторые сутки подряд оперативный штаб регистрирует больше пяти тысяч заразившихся коронавирусом

Всего инфицированных более миллиона. Умерли еще 110 пациентов – общее число жертв эпидемии приближается к 18 тысячам.

Накануне Сергей Собянин не исключил локальных вспышек коронавируса в Москве уже этой осенью. По мнению мэра, предпосылками для этого стали начало учебного года и возвращение людей с дач. Об этом говорится на сайте градоначальника. Ситуация с эпидемией уже давно стабилизировалась, но оставлять ее без контроля нельзя – сказал Собянин в докладе президенту России.

