В Вашингтоне намерены серьезно изучить ситуацию с отравлением Алексея Навального

Глав Белого дома Дональд Трамп сказал, что не ставит под сомнение выводы, сделанные правительством Германии.

Трамп признал, что будет недоволен, если факт отравления Навального подтвердится.

В Германии заявили, что лидера российской оппозиции пытались отравить нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Российские медики утверждают, что не нашли яда в анализах. Накануне белорусская пресса опубликовала запись, которую назвали «перехваченным разговором между Варшавой и Берлином». Ранее о ней говорил Александр Лукашенко, настаивая, что версия с отравлением была сфальсифицирована западом.