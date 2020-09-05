В Ростовской области спустя четыре дня локализовали крупный лесной пожар

Площадь возгорания превысила полторы тысячи гектар – передает региональное МЧС. Возгорания начались в середине недели сразу в нескольких районах Ростовской области. Жертвой пожара стал один человек, еще порядка 50 пострадали. Сгорело полтора десятка жилых домов.

Предварительно причиной пожара называли неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание. В трех районах ввели режим ЧС.

