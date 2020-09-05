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10:32, 05 сентября 2020

Дональд Трамп не исключил, что американская вакцина от коронавируса будет готова к использованию уже в октябре

Среди основных разработчиков препарата он выделил три компании: «Пфайзер», «Джонсон-энд-Джонсон» и «Модерну». Между тем, сами производители, по сведениям газеты The Wall Street Journal, планируют обратиться к властям с коллективной просьбой не форсировать регистрацию вакцины до тех пор, пока не будет доказана ее полная безопасность и эффективность.
В начале августа Россия зарегистрировала первую в мире вакцину. Фармакологические компании призывали Минздрав отложить эту процедуру до завершения третьей фазы клинических испытаний.  



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