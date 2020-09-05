В расширенный список санкций, опубликованный российским правительством, попал экс-президент Украины Петр Порошенко

В нем также оказались солист рок-группы «Океан Эльзы» и бывший лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук, экс-депутат Верховной Рады и жена бывшего Генпрокурора Украины Ирина Лученко и другие – всего более 40 человек.

Два года назад Порошенко расширил списки российских граждан и компаний, попавших под ограничительные меры. Спустя несколько месяцев Россия ввела контрсанкции в отношении Украины.