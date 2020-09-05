Сегодня в Континентальной хоккейной лиге минское Динамо будет принимать Барыс из Казахстана

Это игра станет первой для команды из столицы Белоруссии.

Матч-открытие в Минске, запланированный на среду, не состоялся, поскольку финский Йокерит не прилетел в белорусскую столицу. Бойкотировать игру в Минске рекомендовала Ассоциация хоккеистов Финляндии. Там отметили, что после президентских выборов ситуация в стране очень тревожная, нестабильная и небезопасная. И пока она не улучшиться, проводить международные спортивные мероприятия там нельзя. Ранее представители болельщиков «Йокерита» также призвали команду отказаться от выезда в Минск. В итоге решением КХЛ финскому клубу было засчитано техническое поражение со счетом 0-3.

А вот Барыс из Казахстана прилетел в Минск еще накануне утром. А вечером провел тренировку. Игра на Минск арене должна начаться сегодня в 17.10.

Проведет свой первый в сезоне матч и финский Йокерит. Который сыграет в Риге с местным Динамо.