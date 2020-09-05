В столице в связи с проведением «Московской ночной велогонки» этим вечером ограничат движение транспорта

По данным ГИБДД, с 18:40 до половины двенадцатого перекроют Фрунзенскую, Кремлевскую, Москворецкую и Пречистенские набережные, улицу Остоженка, Соймоновский, Крымский и Новокрымский проезды; а до полуночи ограничения сохранятся на Новодевичьей и Саввинской набережных и улице Лужники. Маршрут велоночи затронет и ряд других улиц города.