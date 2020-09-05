США обвинили россиянина в попытке сговора с целью кибератаки

Речь идет о 27-летнем Егоре Крючкове, которого задержали в середине августа в Лос-Анджелесе.

По версии федерального жюри присяжных по округу Невада, Крючков вместе с некими сообщниками пытался подкупить сотрудника одной из американских компаний. Как утверждается, через него россиянин пытался загрузить вредоносные программы в компьютерную систему и получить к ней свободный доступ. После этого, полагают власти США, Крючков хотел скачать базу данных компании и шантажировать ею для получения выкупа.

За установку программы, которая позволила бы осуществить кибератаку, как утверждали ранее в Минюсте США, обвиняемый хотел заплатить сотруднику одной из компаний 1 млн долларов. Ее название не раскрывается, однако ранее глава компании Tesla Илон Маск говорил, что речь идет о попытке взлома базы данных его предприятия по производству электромобилей в Неваде.

В посольстве России в США ранее говорили, что готовы оказать Крючкову необходимое содйствие.