Росстат в июле зафиксировал снижение показателей смертности больных коронавирусом в сравнении с первым летним месяцем

При этом специалисты отмечают общий рост избыточной смертности по отношению к средним показателям предыдущих лет.

Число скончавшихся пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 или подозрением на инфицирование в России в июле составило 10 079. Это следует из данных на сайте Росстата. В июне умерли почти 12 тысяч, в мае – 12452. Человека. При этом специалисты в области статистики поясняют, что основной причиной смерти коронавирус стал почти в половине случаев, более чем для тысячи пациентов он предполагается как основная причина смерти, но результаты тестов еще исследуются, а для 1191 заболевшего вирус способствовал осложнениям имеющихся болезней, ускоривших смерть.

Почти в трех тысячах случаев коронавирус был диагностирован, но на наступление смерти не повлиял. Всего за июль этого года скончались 181 500 россиян, это на 30 тысяч больше, чем в аналогичный период прошлого года и на 16% выше средних показателей июля за три предыдущих года.

Накануне России впервые за последние две недели за сутки выявили более пяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом. По официальным данным оперативного штаба, за время пандемии этот вирус стал основной причиной смерти более чем для 17 тысяч инфицированных.