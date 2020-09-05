Британский легкоатлет Мо Фара установил новый мировой рекорд в часовом беге

На этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе за 60 минут он преодолел дистанцию в 21 330 метров. Предыдущее достижение было установлено еще в 2007 году олимпийским чемпионом из Эфиопии Хайле Гебреселассие – он за час пробежал на 45 метров меньше.

Второе место в Брюсселе занял бельгиец Башир Абди, третье швед Эмиль Миллан.