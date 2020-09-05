Китайский производитель микроэлектроники SMIC может попасть в черный список США

Представитель Пентагона подтвердила агентству ТАСС, что сейчас военные совместно с другими ведомствами оценивают, могут ли стать действия компании основанием для введения ограничений. В частности, если подозрения Вашингтона подтвердятся, экспорт производителя будет подвергаться более тщательной проверке. О конкретных претензиях ничего не говорится, однако источники Рейтер утверждают, что речь идет о взаимодействии SMIC с китайскими военными.

В августе компания отчиталась о рекордной квартальной выручке с продаж, которая составила почти миллиард долларов.