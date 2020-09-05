В Вашингтоне снова предостерегли Китай, Россию и Иран от вмешательства в американские выборы

Эти действия будут иметь чрезвычайные последствия, сказал советник президента по национальной безопасности Патрик О’Брайен. По его словам, самую активную роль в вопросе вмешательства на себя взял Пекин. Ранее такого же мнения придерживался глава министерства юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр.

Выборы запланированы на 3 ноября.