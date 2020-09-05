Жители Хабаровска 57-й день подряд вышли на акцию в поддержку Сергея Фургала

По подсчетам городской администрации, на площади Ленина собралась «едва ли тысяча человек». Местная пресса, в свою очередь, говорит о восьми тысячах участников.

Накануне мэрия Хабаровска согласовала акцию в поддержку экс-губернатора. В шествии 12 сентября разрешили принять участие 70 тысячам человек. Об этом в инстаграме рассказал активист Андрей Дуденок.

Дуденок пообещал, что заявление на проведение митингов активисты теперь будут подавать еженедельно.

Фургала задержали вначале июля по подозрению в организации убийств 15-летней давности. Сам он вину не признает и считает дело против себя заказным. Ежедневно на акциях в Хабаровске в поддержку Фургала люди требуют отрытого суда над бывшим главой региона. Самые массовые митинги и шествия проходят по субботам и воскресеньям.