Сотрудники пришли на стенд «Международного Мемориала» на Московской международной книжной ярмарке

Они проверяли соблюдение закона об иностранных агентах, рассказала «Эху» исполнительный директор просветительской организации Елена Жемкова.
После того, как силовики изъяли несколько книг, добавила Жемокова, работа стенда возобновилась.
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Они проверяли соблюдение закона об иностранных агентах, рассказала «Эху» исполнительный директор просветительской организации Елена Жемкова.
После того, как силовики изъяли несколько книг, добавила Жемокова, работа стенда возобновилась.