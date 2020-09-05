11 человек стали жертвами взрывов шести кондиционеров в мечети в Бангладеш

Ранения получили около 50 прихожан. ЧП произошло во время пятничной молитвы, передает агентство ТАСС. В результате взрыва в мечети вылетели окна, сгорели вентиляторы, установленные на потолке. Согласно предварительной версии, причиной взрыва стало скопление газа после утечки из трубопровода.
2020-09-05T08:31:14+03:00
2020-09-05T08:51:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:31, 05 сентября 2020
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