11 человек стали жертвами взрывов шести кондиционеров в мечети в Бангладеш

Ранения получили около 50 прихожан. ЧП произошло во время пятничной молитвы, передает агентство ТАСС. В результате взрыва в мечети вылетели окна, сгорели вентиляторы, установленные на потолке. Согласно предварительной версии, причиной взрыва стало скопление газа после утечки из трубопровода.