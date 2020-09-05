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08:05, 05 сентября 2020

Фестиваль писателя Сергея Довлатова пройдет в Санкт-Петербурге

Его назвали «День Д» и в этом году посвятили писателям и поэтам так называемого «бронзового века» русской литературы.

Лекции, дискуссии и концерты довлатовского фестиваля «День-Д» пройдут сегодня и завтра на нескольких площадках в Петербурге и Москве.
В Северной столице в эти дни проведут квесты и экскурсии по довлатовским местам, в том числе и с визитом в квартиру писателя. А в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме пройдёт круглый стол о книжной жизни в бронзовом веке.

По словам одного из организаторов фестиваля, историка Льва Лурье, авторами бронзового века русской литературы Ахматова называла своих учеников-шестидесятников. Представителями этой эпохи были, в частности, Иосиф Бродский, Владимир Высоцкий и сам Сергей Довлатов. В воскресенье пройдёт лекция Дмитрия Быкова «Высоцкий и Бродский», а на новой сцене Александринского театра состоятся научная конференция, круглый стол и серия докладов о литературе шестидесятников. Вечером в Доме книги на Невском проспекте пройдёт открытое чтение прозы Довлатова. Присоединиться к известным актёрам и прочесть любимые отрывки его произведений смогут все желающие.

Подробную программу фестиваля «День-Д» можно найти на сайте праздника www.dovlatovday.ru.



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