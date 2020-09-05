Трамп: США и все мировое сообщество должны серьезно изучить ситуацию вокруг Алексея Навального

В то же время он отметил, что у Вашингтона пока нет доказательств по делу об отравлении ведущего российского оппозиционного политика. Однако Трамп не сомневается в выводах немецких специалистов.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что все страны-члены альянса согласны в том, что Россия должна ответить на серьезные вопросы в связи с отравлением Навального.

Столтенберг призвал Россию в полной мере сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия для проведения международного расследования отравления Навального. В свою очередь представители российского руководства ранее говорили, что Германия не предоставила им доказательств покушения на политика