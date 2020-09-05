В Новосибирске на могиле рок-музыканта и поэта Яны Дягилевой установили памятную стелу. Накануне ей исполнилось бы 54 года. Монумент изготовлен благотворительным фондом «Белый тополь» на пожертвования, которые собрали активисты, пишет сайт «Сибирь. Реалии». Тем временем под вопросом оказалась судьба деревянного одноэтажного дома, где жила Дягилева. Земельный участок мэрия отдала под строительство многоэтажки. В то же время жители города смогли добиться для него статуса выявленного исторического объекта. Яна (Янка) Дягилева выступала в конце 80-х годов прошлого века сольно и в составе групп «Гражданская оборона», «Великие Октябри» и др. Трагически погибла в мае 1991 года.