Сразу несколько улиц в Москве будут перекрыты этим вечером

В столице проведут «Московскую ночную велогонку».

Основные ограничения ждут москвичей вечером. Так, с 18:40 и почти до полуночи нельзя будет проехать по Фрунзенской и Пречистенской набережной, Остоженке, Кремлевской и Москворецким набережным, а также некоторым проездам. Также в это время для автомобилей закроют Новодевичью и Саввиновскую набережные, а также улицу Лужники. В 19:20 также почти до полуночи будут перекрыты участок от Устьинской до Краснохолмской набережной, а кроме того, Ростовская, Смоленская, Пресненская и Краснопресненская набережные. Наконец уже с самого утра нельзя будет проехать от Лужнецкой набережной с пересечением на улице Лужники до Фрунзенской набережной. Еще накануне на всех этих участках запретили парковку вплоть до окончания велогонки.

В Московской ночной велогонке, как ожидается, примут участие около 3 тысяч человек. Ее впервые в истории проведет компания, которая известна как организатор престижной велогонки «Тур де Франс» и «Ралли Дакар».