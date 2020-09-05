Сербия и Косово договорились об экономическом сотрудничестве. Посредником в этой сделке выступил американский президент Дональд Трамп.

Соглашение о нормализации экономического сотрудничества Сербии и Косова является огромным шагом вперед, подчеркнул президент Сербии Александар Вучич, поблагодарив при этом Трампа и его команду за посредничество в процессе переговоров. Они проходили в течение нескольких дней. При этом подчеркивается, что Белград по-прежнему не признает независимости Косова – соответствующий пункт был в первой версии документа, но его убрали. Поэтому, пояснил Вучич, заключено двустороннее соглашение с США – третья сторона не признана в нем как субъект международного права. Президент Сербии также отметил, что Белград и Приштина не решили всех своих проблем и остается еще множество разногласий. Премьер-министр Косова Авдулах Хоти считает, что это соглашение — путь к полной нормализации отношений, который должен в конечном счете привести к взаимному признанию.

Косово объявило о своей независимости в 2008 году. Государство признали большинство стран Евросоюза и более сотни стран, которые входят в ООН. Некоторые другие страны, среди которых Сербия и Россия, этого делать не стали.