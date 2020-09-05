В Берлине начинается проверка российского запроса на оказание правовой помощи по поводу Алексея Навального

Газета Welt сообщила, что представитель министерства юстиции ФРГ официально подтвердил получение запроса генеральной прокуратуры Российской Федерации в отношении субстанции, найденной в пробах, взятых у Алексея Навального. Ответственное по делу Управление по делам юстиции сената земли Берлин заявило о начале рассмотрения запроса. Генпрокуратура Берлина сообщила о том, что документы поступили сегодня. Решение о допуске запроса к работе будет принято после проверки и согласования с компетентными центральными ведомствами Германии. Российская сторона выразила желание о передаче результатов анализов и свидетельств о поставленных диагнозах. Журнал Spiegel в главной редакционной статье нового номера сообщает о том, что следы яда из группы «Новичок» были найдены в крови, мочи и пробах кожной поверхности, взятых у Навального. Кроме того, они были обнаружены на бутылке, которую политик использовал во время поездки в Томск.

Высокопоставленный сотрудник внешней разведки ФРГ сказал изданию Welt, что исходит из приказа об отравлении, который потупил с самого высшего уровня власти.