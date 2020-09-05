Самую дорогую в мире монету выставили на торги в США. Серебряный доллар 1794 года стал одним из первых, которые отчеканил американский Монетный двор.

С одной стороны на нем изображен образ «Леди Свободы», с другой выбит орел. Как передает телеканал CNN, последний раз монета участвовала в торгах 7 лет назад. Она ушла за $10 млн, и это стало рекордной суммой, выплаченной за одну редкую монету. Всего было выпущено мене 2 тысяч подобных долларов, на сегодняшний день уцелело около 140.