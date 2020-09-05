Суд в Бостоне разрешил выдать Японии организаторов побега бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона. Речь идет о ветеране спецназа США Майкле Тейлоре и его сыне Питере. Их адвокаты, как передает агентство Reuters, настаивали на том, что по законам Японии, они не совершили преступления. Судья Дональд Кейбелл с такими доводами не согласился. Следствие считает, что Тейлоры получили больше $1 млн от семьи Гона. В Японии бывшего главу автомобильного альянса обвиняют в сокрытии доходов. Сам он не признает вину. Его освободили под залог, и в конце прошлого года Карлос Гон сбежал из Японии в Ливан, где у него есть гражданство.