Цены на нефть опустились на фоне укрепления доллара. Стоимость сорта Brent приблизилась к отметке в 42,5 доллара. Недельное падение нефтяных цен может стать максимальным с июня, отмечает агентство «Интерфакс». Накануне министерство труда США объявило, что безработица в стране в прошлом месяце опустилась ниже 8,5% после июльских 10%. Аналитики ожидали снижения до 9,8%. Кроме того, в августе выросло число действующих буровых установок.