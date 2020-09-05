Задержанному в США россиянину Егору Крючкову предъявлено обвинение в сговоре с целью кибератаки. Следствие считает, что он пытался подкупить сотрудника американской компании Tesla, с целью взломать ее компьютерную систему. Он рассчитывал получить информацию, с помощью которой потом можно было бы шантажировать производителя электромобилей, писала пресса. Сам арестованный, по данным властей, въехал на территорию США по туристической визе. Посольство России в США уже объявило о готовности оказать российскому гражданину необходимую правовую помощь.
2020-09-05T06:32:04+03:00
2020-09-05T06:32:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:32, 05 сентября 2020
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