В Хабаровске начался очередной митинг в поддержку бывшего губернатора региона Сергей Фургала. Участники акции протеста требуют, чтобы суд над ним был открытым. Они также выражают свое недоверие власти. Как пишет местное интернет-издание DVHAB, люди собирались у здания краевой администрации. Шествие по центру города проходит мирно, без конфликтов с автомобилистами и полицией. В мэрии города говорят, что в акции участвует около тысячи человек.