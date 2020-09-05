В Хабаровске начался очередной митинг в поддержку бывшего губернатора региона Сергей Фургала. Участники акции протеста требуют, чтобы суд над ним был открытым. Они также выражают свое недоверие власти. Как пишет местное интернет-издание DVHAB, люди собирались у здания краевой администрации. Шествие по центру города проходит мирно, без конфликтов с автомобилистами и полицией. В мэрии города говорят, что в акции участвует около тысячи человек.
2020-09-05T06:31:47+03:00
2020-09-05T06:31:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:31, 05 сентября 2020
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