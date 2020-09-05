Корреспондент «Коммерсант FM» Пархоменко уволился из-за позиции руководства радиостанции по поводу его задержания

Корреспондент «Коммерсант FM» Петр Пархоменко уволился из-за позиции руководства радиостанции по поводу его задержания во время работы. Это произошло на акции в поддержку Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене.

Уволился в итоге «по соглашению сторон», рассказал Петр Пархоменко изданию МБХ-Медиа. Он сказал, что в целом конфликт исчерпан, но ему жаль, что семь лет работы на «Коммерсант FM» закончились именно так. Ранее Пархоменко писал в своем Facebook, что вопрос об увольнении встал после того, как его в середине июля задержали у СИЗО Лефортово на акции в поддержку экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова. На нее вышло несколько десятков коллег Сафронова. Пархоменко освещал, происходящее у стен изолятора по редакционному заданию. При этом на нем была футболка с надписью «ШпионоВания», из-за которой его и задержали. Сам журналист не считает это основанием для задержания, однако руководство радиостанции встало на сторону силовиков – по словам Пархоменко, ему сказали, что не стоило надевать эту футболку, а на возражение ответили предложением написать заявление «по собственному». Всего после той акции были оштрафованы пятеро журналистов «Коммерсанта».

После конфликта главред «Коммерсантъ FM» Алексей Воробьев заявил изданию «Подъём», что не собирается комментировать «полуправду и откровенные передёргивания», а предложение Пархоменко уволиться не было связано с той акцией.