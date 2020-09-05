Жители Хабаровска вновь выходят на центральные улицы города в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала. Он уже почти 2 месяца находится под арестом в столичном СИЗО «Лефортово» — и все это время в регионе не утихают протесты.

Субботние акции в Хабаровске считаются наиболее массовыми. На них, как правило, выходят тысячи человек. Их участники требуют справедливого и открытого суда над Фургалом, а также, чтобы процесс по его делу проходил непосредственно в крае, а не в Москве. Власти при этом утверждают, что протестная активность регионе идет на спад.

Между тем активисты пытаются на официальном уровне согласовать демонстрации в поддержку бывшего хабаровского губернатора. До сих пор все они были несогласованными и нередко сопровождались задержаниями. Кроме того, на подобные акции действовал запрет, введенный из-за коронавируса. На днях он был отменен.

Первое согласованное шествие в Хабаровске активисты намерены провести 12 сентября – они подали заявку на 70 тысяч человек, пишет интернет-издание DVHab.ru. При этом уже возникли проблемы – все из-за того, что центральная площадь Ленина находится в ведении региональных властей, а не городских. Активист Андрей Дуденок уверяет, что в ходе переговоров мэрия разрешила собраться на Комсомольской площади, также находящейся в центре. Однако власти согласование акции отрицают.

Следствие обвиняет бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в организации убийств предпринимателей и покушении на одного бизнесмена в середине нулевых. На днях он стал фигурантом дела об убийстве бизнесмена Евгения Зори. Свою вину Фургал не признает.