руководство НАТО призывает Россию раскрыть ОЗХО все данные по разработкам ядов семейства «Новичок»

Виновные в отравлении Алексея Навального должны понести наказание, заявил Йенс Столтенберг:

-«Без сомнений, есть доказательства, что мистер Навальный был отравлен с использованием боевого отравляющего вещества из группы «Новичок». НАТО согласно с тем, что Россия обязана ответить на серьезные вопросы. Российское правительство должно сотрудничать с ОЗХО. Ответственных за эту атаку необходимо вычислить и отдать под суд».

По словам Столтенберга, страны НАТО обсуждают возможные меры в связи с инцидентом с Навальным, но пока нельзя сказать, какими они будут.

Зампред комитета Госдумы по международным делам «справедливорос» Алексей Чепа подчеркнул, что все данные о «Новичке» уже известны. Депутат обвинил генсека НАТО Столтенберга в том, что тот рассуждает, как дилетант.

Чепа добавил, что Россия всегда сотрудничает с ОЗХО по различным вопросам.