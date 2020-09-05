Известный футболист Лионель Месси передумал покидать испанский клуб «Барселона»

В интервью порталу Goal он дал понять, что решение уйти расстроило его семью и детей, которые не хотят покидать Испанию. 33-летний нападающий ранее пытался разорвать контракт с клубом. Для этого он воспользовался пунктом о возможном досрочном расторжении договора в одностороннем порядке в конце каждого сезона. Руководство каталонцев настаивало, что этот пункт уже недействителен. Аргентинец выступает за клуб с 2004 года. В составе «Барселоны» он выиграл 34 турнира, стал шестикратным обладателем «Золотого мяча».