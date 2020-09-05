Музыкальная группа «Би-2» отменила выступление в Минске по соображениям безопасности

Ранее ее участники записали обращение, в котором поддержали протестующих. Выступление коллектива должно было состояться в следующую субботу. По словам организаторов, концерт перенесли на июнь следующего года. Шоу с участием «Би-2» переносится уже второй раз. Изначально оно было запланировано на 6 июня, однако тогда организаторы отказались от него из-за коронавируса, пишет газета РБК.

Участники группы, Шура и Лева Би-2, — уроженцы Белоруссии