Проверка ряда объектов компании «Норникель» продемонстрировала удручающую картину, говорят в Росприроднадзоре

Что именно вызвало недовольство ведомства, а также какие именно объекты, его глава Светлана Радионова не уточнила. Ее подчиненные говорят о «странной тенденции», когда объекты компании передаются от крупных собственников к более мелким. Провести проверку поручил президент Владимир Путин после аварии на ТЭЦ в Норильске. Она произошла в конце мая. Тогда из цистерны вылилось более 20 тыс. т дизельного топлива.