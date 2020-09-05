«Тайга.инфо»: Новосибирская прокуратура заинтересовалась семьями, которые отказываются от прививок

Ведомство запросило информацию у местных больниц. Как следует из письма областного минздрава, которое оказалось в распоряжении издания, прокуратура начала проверку соблюдения законодательства об охране здоровья несовершеннолетних. Против прививок детям нередко выступают верующие некоторых религиозных конфессий, в том числе традиционных. Также от вакцинации отказываются по политическим, этическим или квазинаучным соображениям. В прошлом году в Новосибирске произошла вспышка кори. Власти утверждали, что все заболевшие в свое время не прошли процедуру прививок.