Тверской суд Москвы арестовал на 14 суток исполнительного директора организации «Открытая Россия» Андрея Пивоварова

Его признали виновным в нарушении порядка проведения митинга. Поводом стала акция по сбору подписей против поправок к Конституции, которая прошла в середине июля на Пушкинской площади в столице. Соратники Пивоварова считают решение суда политически мотивированным. Они связывают его арест с тем, что уже через неделю в ряде российских регионов пройдут местные выборы.