Тверской суд Москвы арестовал на 14 суток исполнительного директора организации «Открытая Россия» Андрея Пивоварова

Его признали виновным в нарушении порядка проведения митинга. Поводом стала акция по сбору подписей против поправок к Конституции, которая прошла в середине июля на Пушкинской площади в столице. Соратники Пивоварова считают решение суда политически мотивированным. Они связывают его арест с тем, что уже через неделю в ряде российских регионов пройдут местные выборы.
2020-09-05T05:05:02+03:00
2020-09-05T05:05:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:05, 05 сентября 2020
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