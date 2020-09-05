Президент США согласен, что следует внимательно изучить ситуацию вокруг отравления Алексея Навального

Дональд Трамп в то же время сказал, что пока у Вашингтона нет убедительных доказательств. Однако он не ставит под сомнение выводы немецкого руководства. Несколько дней назад правительство Германии объявило, что согласно выводам экспертов, Навальный был отравлен ядом семейства «Новичок». Сейчас политик находится в коме в берлинской клинике Charite. В Москве говорили, что Берлин пока не предоставил российской стороне доказательства. В то же время российские специалисты следов яда перед отправкой политика в Германию, не обнаружили, настаивали в Кремле.