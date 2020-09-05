Движение транспорта ограничат этим вечером в центре Москвы

Здесь будет проходить заезд «Московской ночной велогонки». Перекрытия ожидаются на основных набережных в центре столицы, От Краснопресненской до Краснохолмской, а также вдоль Яузы до Госпитального моста. Вечером не будут пропускать автотранспорт по улице Остоженка, Соймоновскому, Крымскому и Новокрымскому проездам. Ограничения будут действовать до полуночи.
2020-09-05T04:08:18+03:00
2020-09-05T04:08:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:08, 05 сентября 2020
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