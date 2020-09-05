Разгонный блок «Фрегат», у которого в мае обнаружили утечку токсичного топлива, могут вернуть в Россию для ремонта

Сейчас аппарат остается на космодроме Куру во Французской Гвиане. Как рассказали агентству РИА Новости в Роскосмосе, специалисты НПО Лавочкина демонтировали неисправный клапан. Решение о дальнейших действиях будут принимать по результатам заключения рабочей группы Роскосмоса. Разгонный блок «Фрегат» должен был вывести на орбиту спутник ОАЭ Falcon Eye-2. Старт планировался в марте, но был отложен на октябрь из-за неисправности.
2020-09-05T04:07:49+03:00
2020-09-05T04:07:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:07, 05 сентября 2020
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