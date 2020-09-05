Смертность от коронавируса в России, по данным Росстата, в июле снизилась

В общей сложности за второй летний месяц в стране скончались чуть более 10 тысяч человек, у кого был подтвержден диагноз. Однако непосредственно заболевание, связанное с новой инфекцией, стало причиной смерти у чуть менее 5 тысяч пациентов. В целом, по данным статистического ведомства, смертность в России от всех причин в июле составила почти на 20 тысяч человек больше, чем в июне.
2020-09-05T04:07:22+03:00
2020-09-05T04:07:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:07, 05 сентября 2020
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