Белорусская ассоциация журналистов потребовала пересмотреть приговоры представителям СМИ

, которых задержали на акциях протеста. Шестеро корреспондентов были признаны виновными в участии в протестных выступлениях. Их приговорили к аресту на трое суток каждый. Они вышли на свободу накануне вечером. Все они были задержаны, когда освещали акции, а не участвовали в них, отмечают их коллеги. Представители ассоциации также потребовали прекратить нарушение прав журналистов и СМИ, и тем более насилие в отношении пресс, и граждан, которые выражают протест мирным путем.