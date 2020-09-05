Полиция провела обыски у одного из крупнейших интернет-магазинов бытовой техники «Холодильник.ру»

Следственные действия при поддержке спецназа проводились одновременно по восьми адресам, пишет газета «КоммерсантЪ». В том числе и в квартирах топ-менеджеров компании. При этом полицейские не показывали постановление о возбуждении уголовного дела, они ограничились лишь постановлением об обыске, которое тоже демонстрировали чрезвычайно неохотно, отмечает издание. По его сведениям, в деле говорится о незаконном выводе за границу более полумиллиарда рублей.
2020-09-05T04:05:37+03:00
2020-09-05T04:05:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:05, 05 сентября 2020
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