Полиция провела обыски у одного из крупнейших интернет-магазинов бытовой техники «Холодильник.ру»

Следственные действия при поддержке спецназа проводились одновременно по восьми адресам, пишет газета «КоммерсантЪ». В том числе и в квартирах топ-менеджеров компании. При этом полицейские не показывали постановление о возбуждении уголовного дела, они ограничились лишь постановлением об обыске, которое тоже демонстрировали чрезвычайно неохотно, отмечает издание. По его сведениям, в деле говорится о незаконном выводе за границу более полумиллиарда рублей.