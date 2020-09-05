Власти США настаивают на том, чтобы Россия прояснила все обстоятельства вокруг отравления Алексея Навального

Накануне первый заместитель госсекретаря Стивен Биган на встрече с российским послом Анатолием Антоновым выразил глубокую озабоченность тем, что по данным немецких специалистов, оппозиционный политик был отравлен ядом семейства «Новичок». Биган призвал российские власти к сотрудничеству «в полной мере» с международным сообществом при расследовании обстоятельств отравления.
2020-09-05T04:04:28+03:00
2020-09-05T04:04:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:04, 05 сентября 2020
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