Власти США настаивают на том, чтобы Россия прояснила все обстоятельства вокруг отравления Алексея Навального

Накануне первый заместитель госсекретаря Стивен Биган на встрече с российским послом Анатолием Антоновым выразил глубокую озабоченность тем, что по данным немецких специалистов, оппозиционный политик был отравлен ядом семейства «Новичок». Биган призвал российские власти к сотрудничеству «в полной мере» с международным сообществом при расследовании обстоятельств отравления.