В России нет достоверно подтвержденных случаев повторного заражения коронавирусом

, заверил министр здравоохранения Михаил Мурашко. В мире же, по его словам, зафиксирован только один такой случай. Ранее в Центральном НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора сказали, что случаи повторного заражения коронавирусом являются единичными, поэтому пока нельзя сделать выводы об их возможности. В то же время там не исключают повторного заражения у людей с первичными и вторичными иммунодефицитами или же из-за индивидуальных особенностей иммунной системы человека.
2020-09-05T03:08:50+03:00
2020-09-05T03:08:50+03:00
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03:08, 05 сентября 2020
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