В России нет достоверно подтвержденных случаев повторного заражения коронавирусом

, заверил министр здравоохранения Михаил Мурашко. В мире же, по его словам, зафиксирован только один такой случай. Ранее в Центральном НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора сказали, что случаи повторного заражения коронавирусом являются единичными, поэтому пока нельзя сделать выводы об их возможности. В то же время там не исключают повторного заражения у людей с первичными и вторичными иммунодефицитами или же из-за индивидуальных особенностей иммунной системы человека.