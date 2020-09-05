Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус считает, что новых ограничений из-за коронавируса удастся избежать

Но при условии, что власти предпримут целенаправленные и выверенные шаги по борьбе с инфекцией. Гебрейесус считает, что карантин оказался довольно прямолинейным инструментом, который привел к тяжелым последствиям во многих странах. По мнению руководителя ВОЗ, государствам следует выполнить четыре приоритетные задачи. В частности, отказаться от проведения массовых мероприятий, обеспечить населению возможность «защищать себя и других» от инфекции, сосредоточить внимание на базовых вопросах охраны здоровья и защитить о коронавируса уязвимые группы населения.