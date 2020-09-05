Бывшего кировского губернатора Никиту Белых этапировали в Киров

Его хотят допросить как свидетеля по уголовному делу. Как рассказал «Эху» адвокат Белых Андрей Грохотов, речь не идет о новом уголовном преследовании его подзащитного. Допросы планируются на следующей неделе. После этого Белых этапируют обратно в колонию Рязанской области, где он отбывает срок. Бывший кировский губернатор был приговорен к 8 годам лишения свободы по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Он вины не признает.