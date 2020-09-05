Митинг пропрезидентской партии прошел в столице Южной Осетии

На него собрались, по данным агентства ТАСС, более тысячи человек. Глава республики Анатолий Бибилов вышел к участникам мероприятия. Он заверил, что виновные в гибели задержанного по подозрению в покушении на министра внутренних дел понесут максимально жесткое наказание. Неделю назад из-за смерти задержанного в республике прошли несколько стихийных акций протеста. В прошлую пятницу после первого митинга в Цхинвали в отставку ушло правительство. Президент также временно отстранил главу МВД, до окончания расследования.